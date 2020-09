Nekdanjega podpredsednika Paragvaja in veleposestnika Denisa Sancheza so ugrabili minulo sredo v severovzhodni paragvajski pokrajini Concepcion, ki meji na Brazilijo. To se je zgodilo natanko teden dni po uboju deklic 20 kilometrov od kraja gverilskega tabora, ki so ga 2. septembra napadle vladne Enote za skupne naloge (FTC). Deklici naj bili hčerki poveljnikov gverilske skupine EPP. Gverilci oziroma pripadniki njihove domorodne brigade so Denisa Sancheza ujeli, ko je bil s terenskim vozilom v spremstvu enega svojih delavcev na obhodu po svojem posestvu.

Gre za znanega in vplivnega paragvajskega politika iz vrst Prave liberalne radikalne stranke (PLRA). Je živinorejec in pripadnik tradicionalne paragvajske veleposestniške oligarhije, ki že stoletja predstavlja politično elito v tej državi. V letih 2012 in 2013, ko je vodil državo Federico Franco, ki je prevzel krmilo po odstavitvi paragvajskega levičarskega predsednika in nekdanjega nadškofa Fernanda Luga (2008–2012), je bil Denis Sanchez podpredsednik države. Bil je tudi minister za kmetijstvo, guverner pokrajine Concepcion ter poslanec in senator.

Na njegovo ugrabitev se je odzval ves državni aparat, od policije do vojske in tajnih služb. Predsednik države Mario Abdo Benitez je za pomoč zaprosil celo kolumbijske in brazilske posebne enote, ki so s predsedniškim letalom v petek prispele v Asuncion. V petek so se oglasili tudi gverilci in za izpustitev Denisa Sancheza zahtevali odkupnino v višini dva milijona dolarjev, ki naj bi jih razdelili 40 staroselskim skupnostim v obliki hrane, obleke, obutve, semen ter igrač in slaščic za njihove otroke, vsaki od njih v vrednosti 50.000 dolarjev. Poleg tega zahtevajo izpustitev dveh njihovih pripadnikov iz zapora. Postavljeni rok naj bi se iztekel včeraj zvečer po lokalnem času, sicer Denisu grozi smrt.

Specialci hladnokrvno ubili deklici

Po navedbah vlade so pripadniki FTC 2. septembra na gozdnatem območju blizu brazilske meje izvedli napad na gverilski tabor. Predsednik Abdo Benitez je tistega dne obiskal prizorišče spopada in od tam sporočil, da je šlo za »uspešno operacijo, v kateri je bilo ubitih nekaj pripadnikov EPP«. Zatem je državni tožilec Federico Delfino izjavil, da sta bili ubiti dve ženski osebi – gverilki. Naslednji dan je poveljnik FTC general Hector Grau povedal, da sta bili žrtvi najstnici z argentinskim državljanstvom. Po navedbah patologa Christiana Ferreire, ki je trupli pregledal, je bila ena stara od 17 do 18 let, druga pa 15 let, menda sta bili oblečeni v vojaški uniformi in sta imeli v žepih več kot 200 nabojev. Prvo je zadelo šest strelov, drugo pa dva.

Po dogodku so se oglasili njuni sorodniki, ki so z dokumenti in fotografijami dokazovali, da so vojaki ubili enajstletni deklici, argentinski državljanki brez vojaškega znanja in izkušenj. Šlo naj bi za Lilian Mariano Villalba in njeno sestrično Mario Carmen Villalba, hčeri gverilskih poveljnikov, ki sta bili na obisku pri starših. Na proteste in zahteve Argentine, OZN in še drugih organizacij za človekove pravice je bila minuli teden ponovno opravljena obdukcija, ki je pokazala, da žrtvi nista bili oblečeni v vojaško uniformo in nista padli v spopadu, kot trdi poveljstvo FTC, marveč so ju paragvajski specialci hladnokrvno ubili.