Logarjev diplomatski pogled skozi strankarska očala

Zunanji minister Anže Logar želi slovensko zunanjepolitično strategijo spremeniti v manj kot letu dni. Se Slovenija res vrača na diplomatski zemljevid, so naši odnosi z Rusijo res uravnoteženi, smo res naravna partnerica Višegrajske skupine. To in še marsikaj so usmeritve Anžeta Logarja in s tem slovenske zunanje politike.