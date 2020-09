»Ko sem prišel na kraj, sta bila tam že dva policista. Gospod je ležal vznak na kupu drv. Takoj smo ga začeli oživljati, kot veleva protokol nujne medicinske pomoči, a žal mu nismo mogli več pomagati, lahko smo le še zapisali čas smrti,« je dejal mladi zdravnik Zdravstvenega doma Žalec, ki je bil dežuren v soboto, 2. februarja letos, ko je Andrej Vrščaj na Polzeli s sekiro napadel soseda Vinka Pekliča. Dodal je, da se spomni tudi mame obdolženega. »Gospa je bila po dogodku vidno pretresena in prestrašena, dejala je, da je njen sin poškodoval pokojnega s sekiro,« je dejal sodnici. Predsedujoča sodnica velikega sodnega senata Marjana Topolovec Dolinšek ga je zato vprašala: »To je rekla? Je rekla, da ga je s sekiro?« Zdravnik ji je pritrdil: »Ja, tako je rekla.« Na vprašanje sodnice, v kakšnem položaju je bil pokojni, ko sta z reševalko prišla na kraj, pa je odgovoril, da se tega ne spomni natančno. »Ne vem, ali je bil na boku, smo ga pa mi premaknili, ko smo ga dali v pravilni položaj in hoteli začeti oživljati,« je odgovoril. In dodal, da so bile tam tudi brisače, ki jih je pred tem prinesla soseda, da bi ustavila krvavitev.

Poškodbo roke, ki jo je utrpela obdolženčeva mama, je podrobneje opisal sodnomedicinski izvedenec dr. Peter Kadiš. Dejal je, da je oškodovanka utrpela komplicirani zlom koželjnice in poškodbo nadlahtnice, padla pa da je najmanj dvakrat. Pri drugem padcu si je poškodovala tudi čelo in dobila odrgnine na lopatici. »Šlo je za tipično poškodbo, ko nekdo pade z iztegnjeno roko. Ko je padla, je padla na hrbet, možen vzrok je, da jo je pred tem nekdo odrinil,« je pojasnjeval izvedenec. In dodal, da je povsem mogoče, da če oškodovanka ne bi bila že v letih, ne bi prišlo do tako hude poškodbe.