Turčija umaknila svojo ladjo iz vzhodnega Sredozemlja

Turčija je danes potrdila, da se je njena ladja za raziskovanje morskega dna Oruc Reis, zaradi katere se je Ankara z Atenami zapletla v spor, vrnila na turško obalo. Poudarili so, da to ne pomeni predaje Turčije. V Atenah so umik ladje pozdravili.