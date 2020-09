Pred vstopom na območje šotorov so morali vsi opraviti testiranje na novi koronavirus. Pri tem so odkrili sedem novih okužb, je navedlo grško zdravstveno ministrstvo. Okužene migrante so namestili na izolirano območje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti iščejo še druge kraje na otoku, kjer bi lahko vzpostavili začasna šotorska naselja, v katera bi namestili več kot 12.000 prosilcev za azil, ki so po požarih v Morii ostali brez strehe nad glavo.