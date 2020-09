Po podatkih Sledilnika za covid-19 je število aktivnih okužb naraslo na 837.

Nove okužbe so v soboto potrdili v kar 36 občinah, od tega je bilo največ novih primerov v Mariboru (19) in Ljubljani (18), sledijo pa Braslovče s sedmimi novimi okužbami, Pivka s šestimi in Žalec s petimi okužbami. V Ilirski Bistrici so odkrili štiri nove primere in v Radovljici tri.

Po dva primera so zabeležili v občinah Slovenska Bistrica, Puconci, Tabor, Postojna, Slovenske Konjice in Sveta Ana. Posamične primere pa so imeli v občinah Kranj, Celje, Škofljica, Vojnik, Medvode, Turnišče, Lenart, Grosuplje, Jesenice, Rače - Fram, Naklo, Polzela, Trbovlje, Ajdovščina, Bled, Škofja Loka, Brezovica, Prebold, Šenčur, Cerkvenjak, Gornji Petrovci, Makole in Radlje ob Dravi. Dva primera prihajata iz tujine.

Preberite še: Na Hrvaškem 165 novih primerov koronavirusa, šest ljudi umrlo

Največ novih okužb je bilo v starostni skupini med 45 in 54 let, in sicer 23.

Doslej so v Sloveniji potrdili 3702 okužbi z novim koronavirusom, umrlo je 135 bolnikov s covidom-19.