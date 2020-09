V požarih v zveznih državah Kalifornija, Oregon in Washington je doslej pogorelo okoli dva milijona hektarjev površin, od tega 1,3 milijona hektarjev v Kaliforniji. To je letni rekord te zvezne države, čeprav so do konca sezone požarov še štirje meseci, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S požari se bori več kot 20.000 gasilcev.

V Oregonu umrl 13-letnik Številna mesta na zahodni obali se zaradi požarov soočajo z močno onesnaženim zrakom. Po zadnjih podatkih spletne strani IQAir, ki spremlja kakovost zraka, so štiri najbolj onesnažena mesta na svetu na zahodni obali. To so ameriška mesta Portland, Seattle in San Francisco ter kanadski Vancouver. V zvezni državi Oregon so v zadnjih 24 urah zabeležili še štiri smrtne žrtve požarov. V zadnjem tednu je tako umrlo 19 ljudi. Med njimi je tudi 13-letnik. Predstavnik pristojnih oblasti v Oregonu Andrew Phelps je posvaril, da se na podlagi tega, kar vedo, in števila uničenih poslopij pripravljajo na veliko število smrtnih žrtev.