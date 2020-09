Italijanski strokovnjak Mauro Camoranesi je na mariborski klopi debitiral z zmago. Čeprav je opravil nekaj sprememb v primerjavi s predhodniki, v napadu sta, denimo, začela Marcos Tavares in Jasmin Mešanović, zunaj kadra pa so med drugimi ostali Luka Zahović, Blaž Vrhovec, Kenan Pirić in Felipe Santos, so njegovi varovanci že v prvem polčasu odločili tekmo z neugodnim Bravom.

Zaradi poškodbe ni bilo sicer niti Gregorja Bajdeta, zaradi bolezni pa Jana Repasa, a tudi to ni preprečilo vijoličnim skoka na vrh lestvice.

V prve pol ure so bili v Ljudskem vrtu celo konkretnejši Ljubljančani, najnevarnejši poskus pa so gosti sprožili v 16. minuti, ko je Ažbe Jug dobro posredoval po strelu Mihe Kancilije.