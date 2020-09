Že prvi polčas je bil precej razburljiv, saj je najprej Liverpool zadel po najstrožji kazni Mohameda Salaha (4.), v 12. je izenačil Jack Harrison, v 20. je rdečim novo prednost prinesel Virgil van Dijk, v 30. pa jo je spet izničil Patrick Bamford. V 33. minuti pa je Salah postavil izid polčasa z lepim strelom tik ob stičišču prečke in vratnice.

Mateusz Klich je v 66. poskrbel za novo izenačenje varovancev Marcela Bielse, v 88. minuti pa je za zmago izbrancev Jürgena Kloppa novo enajstmetrovko unovčil Salah.

Arsenal zmagal

Uvodno tekmo sezone sta sicer zgodaj popoldne odigrala še en povratnik med prvoligaše Fulham in Arsenal. Slednji je bil precej boljši tekmec in zasluženo zmagal s 3:0, pri čemer se je izkazal novinec v dresu topničarjev Willian, ki je asistiral pri dveh zadetkih. Zadnji nogometaš Arsenala z dvema podajama v prvem nastopu za Arsenal je bil Ray Parlour leta 1992 proti Liverpoolu.

Med strelce so se sicer danes vpisali Alexandre Lacazette (8.), Gabriel Magalhaes (49.) in Pierre-Emerick Aubameyang (57.).

Danes je bil na sporedu še obračun Crystal Palacea in Southamptona, ki ga je z 1:0 dobil prvi, ob 21. uri pa bo še tekma med West Hamom, klubom, katerega navijači so po anketi The Athletica najmanj optimistični pred sezono, in Newcastlom.