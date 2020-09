Evropska premiera v sezoni 2020/21 se ni razpletla po okusu slovenskih rokometnih prvakinj. Norveške prvakinje iz Kristiansanda so bile v dvorani Stožice v celoti vendarle boljše od izbrank Uroša Bregarja, ki so v končnici dvoboja skorajda nevtralizirale primanjkljaj šestih golov in gostjam povsem zadihale za ovratnik.

Ljubljansko zasedbo že konec prihodnjega tedna čaka nova mednarodna preizkušnja in prvo gostovanje v Rostovu na Donu. Rusko-slovenski klubski obračun se bo v soboto, 19. septembra pričel ob 16. uri.

V tej sezoni dodobra prenovljena ljubljanska ekipa je spodbudno začela obračun v prazni stožiški dvorani. Uvodoma je bila povsem enakovredna Vipersu, po izidu 4:4 pa so se v njeni igri pokazale prve razpoke. Izkušene in z vsemi žavbami namazane gostje so nato naredile delni izid 3:0, tako da je Bregar v 19. minuti pri zaostanku 4:7 zahteval minuto odmora.

Pred polčasom močno popustile

Ljubljančanke so sprva držale korak z gostujočimi rokometašicami, v končnici prve polovice tekme pa so močno popustile. To so Norvežanke nemudoma izkoristile in tik pred odhodom na veliki odmor krimovkam ušle na šest golov (8:14), ob polčasu pa je njihov zaostanek znašal pet zadetkov (9:14).

Norveška ekipa je bila tudi v drugem polčasu za korak ali dva pred slovensko, pri kateri se je poznala neuigranost in pomanjkanje kakovostnih tekem. Krimovke nikakor niso našle ustreznih rešitev na visoko obrambo tekmic iz Kristiansanda, naredile so tudi nekaj nepotrebnih tehničnih napak in grešile strele iz lepih položajev, gostje pa so z enostavnimi akcijami zanesljivo držale prednost petih golov.

Ljubljančanke so v 42. minuti znova zaostale za šest golov (14:20), po dveh zaporednih golih Eme Abine pa so se približale na dva gola (16:20) in gostujočega trenerja Oleja Gustava Gjekstada prisilile, da je zahteval minuto odmora.

V končnici tekme so ljubljanske tigrice pokazale pravi značaj. V 57. minuti so se po golu Brazilke Samare Vieire približale na dva gola zaostanka (24:26). Po zaslugi Južnoameričanke so se v zadnji minuti dvoboja približale na 26:27, za popoln preobrat pa jim je zmanjkalo časa.

V domači ekipi je bila najbolj učinkovita Vieira z osmimi goli, Francozinja Ocene Sercien Ugolin je dosegla pet zadetkov. Pri gostjah je blestela 37-letna krožna napadalka Heidi Loke, ki je dosegla devet golov.