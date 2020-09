Po pisanju AFP so protestniki v severozahodnem delu Pariza zažgali vsaj en avtomobil, pa zabojnike za smeti in ulično pohištvo. Še en protest so pripravili v središču francoske prestolnice, s seboj so nosili transparente s sicer skromno zahtevo, da si želijo primerno napolniti svoj hladilnik.

Na ulice v središču mesta so oblasti napotile na stotine policistov, tudi na Elizejske poljane, kjer so demonstracije prepovedali. Policisti so pregledovali osebne izkaznice in preiskovali torbe mimoidočih. Številne izložbe so trgovci dodatno ogradili z deskami, da se ne bi ponovil lanski scenarij, ko je med protesti prišlo do plenjenja trgovin.

»Na Elizejskih poljanah ne moremo imeti uničenja in kaosa,« je pojasnil šef pariške policije Didier Lallement. Ta del mesta je po njegovih besedah izkaznica države, zato je demonstracije na tem območju prepovedal.