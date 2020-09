Prepoved uvoza je že stopila v veljavo, meso, ki bo iz Nemčije poslano na Kitajsko, pa bodo na meji uničili ali vrnili, so sporočili iz kitajske carine. Tisto meso, ki je bilo na Kitajsko poslano pred uveljavitvijo prepovedi, bodo na meji inšpektorji podrobno pregledali.

Na nemškem kmetijskem ministrstvu so pojasnili, da obvestila o prepovedi zaenkrat še niso prejeli. Se pa po poročanju dpa pogovarjajo z več državami zunaj EU o možnostih nadaljnjega trgovanja s svinjino. Kot poroča agencija, si Nemčija prizadeva, da bi bile prepovedi omejene zgolj na regije, kjer so prašičjo kugo potrdili.

Prvi primer afriške prašičje kuge so ta teden potrdili pri divji svinji v zvezni deželi Brandenburg, ki obkroža Berlin. Bolezen izvira z afriške celine in se je že razširila v Evropo in Azijo. Kot izpostavlja dpa, ni nevarna za ljudi, je pa skoraj vedno usodna za prašiče, saj proti bolezni ni cepiva ali zdravila.