Peter Misja je povedal, da je komunikacija z ljudmi tista, ki je ključna, da je lahko nek župan uspešen v svoji občini. Z ljudmi se mora pogovarjati, ne pa kar, sploh v vaški politiki, teči v kot in se skregati, pa nato še pet špricerjev spiti in jezen okoli hoditi. Moraš se z ljudmi pogovarjati in jih poslušati, poslušati in še enkrat poslušati. ik