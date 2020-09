V sporočilu preko mednarodnega sistema za izmenjavo pomorskih informacij Navtex je Turčija v petek navedla, da bo topniška vaja potekala ob obali kraja Sadrazamkoy na severnem, turškem delu Cipra.

Prav turške provokacije v vzhodnem Sredozemlju bodo po pisanju ciprske tiskovne agencije CNA tudi na dnevnem redu današnjih večernih pogovorov med Pompeom in najvišjimi predstavniki Cipra. Ameriški državni sekretar se bo zvečer namreč v Nikoziji sešel s ciprskim predsednikom Nikosom Anastasiadesom in zunanjim ministrom Nikosom Christodoulidesom.

Pompeo se sicer trenutno mudi v Dohi, kjer so se začela zgodovinska pogajanja med vlado v Kabulu in talibani. V izjavi za medije pred odhodom v Doho pa je po pisanju CNA napovedal, da se bo zavzel za mirno rešitev spora v Sredozemskem morju in da bo Turčijo pozval, naj umakne svoje enote z območja.

Voditelji sredozemskih članic Evropske unije so Turčijo v četrtek pozvali, naj preneha s svojo konfliktno politiko v vzhodnem Sredozemlju in se vrne za pogajalsko mizo. V nasprotnem primeru bi lahko Evropska unija do konca meseca predlagala nove sankcije proti Ankari, so opozorili.

Odkritja pomembnih zalog nafte in zemeljskega plina v vodah okoli Krete in Cipra v zadnjih letih so obnovila staro rivalstvo med Grčijo in Turčijo, ki sta v sporu glede razmejitve na morju.

Najnovejši spor med Atenami in Ankaro je izbruhnil julija, ko je Turčija napovedala začetek iskanja nafte in plina v Sredozemskem morju, na območju okoli 180 kilometrov od grškega otoka Kastelorizo. Turčija trdi, da raziskave potekajo v njenem epikontinentalnem pasu, Grčija pa, da v njeni izključni gospodarski coni.

Potem ko je Turčija prve raziskave julija prekinila, je 10. avgusta tja znova napotila svojo ladjo Oruc Reis za raziskovanje morskega dna v spremstvu vojaških ladij, Grčija pa je na območje poslala okrepitve vojaške mornarice.