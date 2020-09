Uradno sta zaveznici proti glasovali zato, ker je Kuba dodala amandma, ki poziva države, naj nasprotujejo enostranskim sankcijam. Znano pa je, da so ZDA v sporu s WHO in da so iz njega spomladi izstopile, saj organizacijo obtožujejo, da je preveč naklonjena Kitajski, kjer se je novi koronavirus decembra lani prvič pojavil.

O resoluciji so se članice ZN pogajale od maja, generalna skupščina pa jo je v petek sprejela z veliko večino 169 držav od 193. Glasovanja sta se vzdržali Ukrajina in Madžarska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V resoluciji so potrdili "ključno vodstveno vlogo WHO in temeljno vlogo sistemov ZN pri usmerjanju in usklajevanju celovitega globalnega odgovora na pandemijo covid-19". Pozvali so k okrepljenemu mednarodnemu sodelovanju in solidarnosti pri omejevanju, ublažitvi in premagovanju pandemije in njenih posledic.

Podprli so tudi poziv generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa v marcu k prekinitvi ognja v konfliktih po svetu, da bi olajšali boj proti covidu-19. Poziv je sicer naletel na šibek odziv.

V resoluciji so tudi pozvali k nujni odpravi neupravičenih ovir, pri čemer so mislili na sankcije, da bi zagotovili boljši dostop do proizvodov za boj proti pandemiji. Države pozivajo tudi k ohranitvi dobavnih verig hrane in usklajenim strategijam gospodarskega okrevanja za promocijo vzdržnega razvoja in boja proti podnebnim spremembam.

Pred glasovanjem so ZDA zaradi nasprotovanja umetni prekinitvi nosečnosti neuspešno skušale iz besedila umakniti besedilo o zaščiti žensk na področju spolnega in reproduktivnega zdravja. Umik sta podprla tudi Libija in Irak, a je več kot 120 držav glasovalo za ohranitev besedila. 25 držav se je glasovanja vzdržalo, še poroča AFP.