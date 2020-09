Cahill ni sprejel nobene odločitve o številnih vlogah tožilcev in odvetnikov obtožencev, razen da je pokazal vrata tožilcu Minneapolisa Miku Freemanu ter trem podrejenim tožilcem in jih izključil iz postopka, ker so se pogovarjali z mrliškim oglednikom brez prisotnosti druge strani. "Zaradi takšnega površnega obnašanja ste se sami iz tožilcev spremenili v priče," je dejal Cahill.

Tožilstvo je potem zastopal le posebni tožilec Neal Katyal, ki je zahteval, da se vsem štirim obtoženim sodi skupaj na enem procesu. Odvetniki obtoženih pa zahtevajo, da se najprej sojenje prekliče, ker da je Floyd umrl zaradi prevelikega odmerka zdravil in ne zadušitve, zahtevajo tudi ločena sojenja. Prav tako želijo, da se proces preseli izven Minneapolisa, ker tam naj ne bi bilo mogoče več najti nepristranskih članov porote.

Porota bo anonimna

Sodnik odločitev o vlogah še ni sprejel, ampak je dejal, da je še prezgodaj. Dejal je tudi, da bo verjetno imel anonimno poroto, ker lahko zaradi napetosti pride do groženj porotnikom. Sojenje, za katerega datum še ni določen, naj bi trajalo šest tednov.

Odvetniki obtoženih so vztrajali, da je George Floyd 25. maja umrl zaradi prevelikega odmerka zdravila proti bolečinam fentanil, ne pa zato, ker ga je policist Derek Chauvin pred pričami, ki so to snemale, dušil s pritiskanjem kolena na vrat, ko je bil Floyd nemočen na tleh in je opozarjal, da ne more dihati.

Eden od Chauvinovih sodelavcev je ob tem celo dejal, da Floyd lahko diha, če lahko govori. Floyd je kmalu zatem umrl, mrliški oglednik pa je potrdil, da zaradi odpovedi srca in pljuč oziroma zadušitve.

"To kar skuša storiti obramba je nesramen poskus novega umora Georgea Floyda. Edini preveliki odmerek, ki je ubil Floyda, je bila pretirana sila in rasizem policije Minneapolisa," je dejal odvetnik pokojnikove družine Ben Crump.

Vodja ponesrečene aretacije Floyda je bil Chauvin, ki je v svoji karieri od leta 2014 že sedemkrat uporabil podobno pretirano silo. Leta 2019 je brcnil v mednožje pijanega osumljenca in ga potem davil, dokler ni padel v nezavest. Leta 2017 pa je s kolenom na vratu, ko je bila na tleh, davil žensko. Chauvin si je služil denar tudi z varovanjem nočnega kluba, kjer so sodelavci potrdili, da je bil vedno pretirano nasilen le do temnopoltih razgrajačev.