V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v krajih z burjo na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno in zelo toplo vreme. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkim vzhodnikom priteka k nam v nižjih zračnih plasteh občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Povečini sončno bo. V hribovitem svetu bo nekaj več oblačnosti in v Alpah bo popoldne lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju občasno zmerna burja.