Po njegovih besedah je »politično pristranski medij, ki bi zahteval določene reorganizacijske spremembe, tako da bi lahko v polni meri sledil javnemu interesu, in to v tisti meri, ki bi dajala občutek, da naslavlja vse državljane na način politične nepristranskosti ter strokovne in vsebinske širine in poštenosti«. Povsem drugačnega mnenja sta bila medijska strokovnjaka Tanja Kerševan Smokvina in Marko Milosavljević. Slednji meni, da je RTVS sodoben in kakovosten javni medijski servis, ki mu je treba zagotoviti finančno in kadrovsko neodvisnost, v ta namen pa več, ne manj denarja. Predsednik Pahor je opozoril, da pri razpravi o prihodnosti RTVS »ne smemo ostati na različnih bregovih, saj gre za nenadomestljiv javni medijski servis«.