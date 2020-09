»Z odstopom ministrice dr. Aleksandre Pivec kot predsednice stranke so bili ustvarjeni pogoji, da je Svet stranke sprejel zakonite sklepe za sklic izrednega kongresa. Vsa ostala dejanja bi bila nezakonita in nedemokratična. Skladno z Zakonom o Vladi RS je kot podpredsednica Vlade RS dr. Aleksandra Pivec dolžna opravljati svoje obveznosti tako, kot je najbolje za državljanke in državljane in kot ji nalaga Predsednik Vlade RS.«

Verjetno ste opazili, kako ji teče stavek: »Skladno z Zakonom o Vladi RS… je dolžna opravljati obveznosti…, kot ji nalaga Predsednik Vlade RS.« Pivčeva je torej stvari, ki ji jih nalaga premier Janša, dvignila na raven zakona. Ki je seveda nad njeno stranko, organi le-te, Gantarji in Juršami itd. – nad Janšo pa je, kot vemo, samo še rumeno sonce na modrem nebu.