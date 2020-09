»Verjamem, da bo v tej etapi prišlo do velikih časovnih razlik in da bo imela velik vpliv na skupni seštevek dirke. Zadnjih 30 kilometrov se trasa le še vzpenja in to bo terjalo svoj davek,« je pred včerajšnjo preizkušnjo dejal Thierry Gouvenou, nekdanji kolesar in od leta 2014 glavni »dizajner« trase Toura. V etapi, ki so jo v uradnem biltenu označili za najtežjo na dirki, so morali kolesarji opraviti s sedmimi kategoriziranimi vzponi (po dva prve in druge kategorije, trije tretje) in 4400 metri višinske razlike, kar je rekord na letošnji francoski pentlji. Za glavni pobeg dneva je poskrbela skupina 17 kolesarjev, ki si je privozila že skoraj 11 minut prednosti, v glavnini pa je po spustu s tretjega vzpona prišlo do večjega padca, v katerem jo je najhuje skupil Nizozemec Bauke Mollema (13. v skupnem seštevku), ki je moral zaradi poškodb predčasno končati dirko.

A veliki finale se je začel na zadnjih dveh vzponih z bonifikacijami: najprej na Col de Neronne (dolžina 3,8 kilometra, povprečni naklon 9,1 odstotka), nato pa na ugasli vulkan Puy Mary na prelazu Pas de Peyrol, najvišjem cestnem prelazu v Centralnem masivu (5,4 kilometra, povprečni naklon 8,1 odstotka, rekorden 15 odstotkov). V obračunu glavnine sta v končnici napadla Roglič (s pomočnikoma Seppom Kussom in Tomom Dumoulinom) in Pogačar (brez pomočnikov), suvereno odpihnila zasledovalce, vključno z doslej drugouvrščenim Kolumbijcem Eganom Bernalom, lanskim zmagovalcem dirke. Že prej sta odpadla tudi domača matadorja, Francoza Guillaume Martin (do včeraj skupno tretji) in Romain Bardet (četrti).

Na etapi z za Slovenijo zelo srečno, sicer pa pregovorno nesrečno številko 13 je Primož Roglič na prelazu Pas de Peyrol, prek katerega je v dosedanji zgodovini Toura potekalo že deset etap, a je včeraj prvič gostil cilj, petič zapored oblekel rumeno majico. »Sem zelo srečen, za mano in mojo ekipo, ki je spet opravila vrhunsko delo, je super dan. Zadnji vzpon sem prevozil prvič v karieri in ga nisem podrobneje poznal. Videl sem, da je kratek, a zelo strm. Ko sem ga videl od spodaj, sem le zavzdihnil 'uf', potem pa sem opazil še zelo ozko cesto. Kar se tiče Bernala, vsaka sekunda privožene prednosti šteje in je zelo pomembna. Pogačar je že na lanski Vuelti dokazal, da je vrhunski kolesar in da je super močan. Vesel sem tudi zanj in za to, da je Slovenec z mano na vrhu v skupnem seštevku dirke,« je dejal rumeni Primož Roglič.

Tadej Pogačar je po napaki in težavah v vetrovni etapi prejšnji petek izgubil visoko mesto v skupnem seštevku in belo majico za najboljšega mladega kolesarja, a se je včeraj prebil s sedmega mesta na drugo in sočasno slekel do včeraj belega Bernala, pred katerim ima zdaj 15 sekund prednosti. Kljub zaščitni maski zaradi koronavirusa se je med uradno izjavo po koncu etape izpod nje videl nasmešek na obrazu 21-letnega fanta s Klanca pri Komendi. »Občutki po etapi so čudoviti, zame je to velik dan, saj sem se vrnil med žive. Pridobil nisem le proti Bernalu, ampak proti vsem z izjemo Rogliča. Težak boj z Rogličem v klance me je spominjal na prizore z lanske Vuelte. V zadnjih dveh kilometrih sva bila na čelu glavnine dva Slovenca, a ni bilo nič kaj prijateljsko. Medsebojni boj se je razplamtel, saj sva oba želela priti čim prej na vrh,« je priznal Pogačar, ki zdaj zaostaja zgolj za Rogličem, za njima pa so na naslednjih štirih mestih kar štirje Kolumbijci.