Naomi Osaka in Viktorija Azarenka sta finalistki OP ZDA v tenisu. Japonka in Belorusinja sta si drevišnji nastop (finale bo ob 22. uri po srednjeevropskem času) priborili po izjemno razburljivih polfinalnih dvobojih. Dvaindvajsetletna Japonka je bila s 7:6 (1), 3:6, 6:3 boljša od žilave 25-letne Američanke Jennifer Brady, 31-letna Belorusinja pa je bilo po preobratu z 1:6, 6:3, 6:3 boljša od sedem let starejše Američanke Serene Williams.

Kako težko delo je imela Naomi Osaka pri uvrstitvi v svoj drugi finale OP ZDA (predlani je v finalu premagala Sereno Williams), kaže podatek, da je imela v celotnem dvoboju le štiri priložnosti za odvzem servisa izjemno razpoložene Jennifer Brady, izkoristila pa je le eno. Tako Japonka kot Američanka sta v polfinalu uprizorili njun najboljši tenis v New Yorku. Naomi Osaka se v New Yorku nasploh kaže v najlepši življenjski luči v svoji karieri, čeprav ima v svoji zbirki že dva naslova največje četverice. Bržčas ima za to zasluge tudi njen novi trener Wim Fissette, s katerim sta začela sodelovati tik pred pandemijo novega koronavirusa. Izjemno odmevno je njeno poslanstvo v boju proti policijskemu nasilju v ZDA. Po polfinalni zmagi si je nadela obrazno masko z napisom Philanda Castila, tragično preminulega 32-letnega temnopoltega očeta, ki je leta 2016 podlegel policijskim strelom v Minnesoti. Držala je obljubo, da si bo nadela sedem mask. Pot do tega pa je bila trnova, saj je morala premagati šest tekmic.

Teniška javnost v New Yorku letos poudarja matere. Kar tri so se namreč uvrstile v četrtfinale, žreb pa jim je v zaključnih dvobojih namenil dva dvoboja. Serena Williams je bila v četrtfinalu z 2:1 v nizih boljša od Bolgarke Cvetlane Pironkove, ki je v New Yorku na turnirju največje četverice nastopila po treh letih. Štiriindvajseto lovoriko za grand slam pa je Sereni Williams sinoči preprečila Viktorija Azarenka. Belorusinja je v preteklih letih v sodnem boju za sina polnila časopisne stolpce, v New Yorku pa v prisotnosti še ne štiriletnega Lea doživlja svojo drugo rezultatsko pomlad.

Obe finalistki sta doslej osvojili po dva turnirja največje četverice. Belorusinja je bila v letih 2012 in 2013 najboljša v Melbournu. V New Yorku se je tretjič uvrstila v finale. Tako pred osmimi kot sedmimi leti je v zadnjem dvoboju priznala premoč Sereni Williams. Naomi Osaka je poleg predlanskega New Yorka dobila še lanski turnir v Melbournu, v finalih turnirjev največje četverice pa je za zdaj še neporažena. Zanimivo je, da sta bili tekmici finalistki tudi na generalki pred OP ZDA, a se v sklepnem boju Cincinnati Mastersa nista pomerili, ker je Japonka zaradi bolečin v stegenski mišici dvoboj predala. Medsebojna statistika ne daje oprijemljivih podatkov. Z 2:1 je uspešnejša Naomi Osaka, a je dobila oba dvoboja na pesku. Vse našteto v sklepnem ženskem dvoboju obeta odličen spektakel, stavnice pa v vlogo rahle favoritinje postavljajo Naomi Osaka.