Fant Katie Holmes bil zaročen z drugo

Igralka Katie Holmes te dni polni strani rumenih medijev zaradi svojega novega fanta Emilia Vitola mlajšega. Potem ko so se v medijih pojavile fotografije z njunega zmenka, je na dan prišlo tudi, da je bil do nedavna zaročen. Zaroko z oblikovalko Razhel Emmons naj bi razdrl kar po kratkem sporočilu, in to le nekaj ur prej, preden so fotografije njega in Katie Holmes prišle v javnost.