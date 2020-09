Ko so jo sledilci vprašali, zakaj se je sin preselil k očetu, je manekenka zapisala, da zato, ker je polnoleten in lahko sam odloča, kje bo živel. »Očitno se z očetom bolj zabava. Kot kaže, sem jaz preveč dolgočasna.« Nina Morić je zaslovela leta 1996, ko je bila tretja na svetovnem lepotnem tekmovanju Elite, tri leta pozneje pa se je preselila v Los Angeles, kjer se je želela preizkusiti kot pevka in igralka. Jim Carrey naj bi jo izbral za svojo soigralko v drugem delu filma Maska, ki pa ga na koncu nikoli niso posneli. Pozneje se je preselila v Italijo, kjer je delala kot manekenka in televizijska voditeljica, se leta 2001 poročila s Fabriziem Corono in leto pozneje dobila sina Carlosa.