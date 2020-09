Kate Winslet obžaluje sodelovanje z Allenom in Polanskim

Britanska igralka Kate Winslet, ki je svoj uspeh v Hollywoodu začela z vlogo v filmu Titanik, je v nedavnem intervjuju za Vanity Fair priznala, da obžaluje, da je v preteklosti sodelovala z dvema spornima režiserjema. Obtoženi spolnih zlorab Woody Allen in obsojeni posiljevalec mladoletne osebe Roman Polanski sta namreč oba za svoje filme angažirala omenjeno dobitnico oskarja, ta pa je pozneje za medije hvalila delovne izkušnje z režiserjema. Kate Winslet je igrala v filmu Lunapark Woodyja Allena iz leta 2017 ter v filmu Masaker Romana Polanskega leta 2011. Kot je igralka povedala v intervjuju, sodelovanje obžaluje. »Neverjetno je, da sta bila oba moška tako visoko cenjena in široko sprejeta v filmski industriji toliko časa,« je povedala in dodala, da sama žal ne more spremeniti preteklosti, da pa prizna, da ji je žal, da je odigrala vlogi.