V cilj sta Roglič in Pogačar prišla šest minut in pet sekund za zmagovalcem etape, a kar je pomembneje, z napadom v zaključku sta pridobila v primerjavi z ostalimi favoriti. Roglič je v skupnem seštevku še povišal prednost in ima sedaj 44 sekund prostora za dihanje pred svojim mlajšim rojakom, s katerim sta napadla dobra dva kilometra pred ciljem in se počasi, a zanesljivo z ramo ob rami odpeljala ostalim kolesarjem iz skupine, ki je v boju za najvišja končna mesta.

Peklenska in zelo pomembna etapa Po treh dneh manjšega zatišja v boju za skupno uvrstitev, so danes kapetani zopet obračunali med seboj. V 191,5 kilometrih so se spopadli s sedmimi kategoriziranimi vzponi v Centralnem masivu. Navkreber je šlo od samega začetka, ko so kolesarji v prvih 100 kilometrih opravili s tremi vzponi. V ospredju se je oblikoval beg 17 kolesarjev, ki so si pred glavnino nabrali tudi več kot 10 minut prednosti. Tako smo znotraj etape zopet spremljali dve dirki, eno za etapno zmago, v ozadju pa boj za rumeno majico. Na spustu po tretjem vzponu je prišlo do padca v glavnini, najhuje jo skupil Bauke Mollema (Trek-Segafredo), do danes 13. v skupnem seštevku, ki je moral odstopiti. Na tleh sta se znašla tudi Nairo Quintana in četrti v skupnem seštevku Romain Bardet, ki pa sta kasneje brez težav priključila glavnini. Po treh vzponih na začetku, je bilo na etapi malce zatišja, nato pa so do zaključka sledili še štirje kategorizirani vzponi. Zadnjih 30 kilometrov je skoraj ves čas šlo samo navzgor. Najtežje pa je kolesarje čakalo prav na koncu, ko so se morali povzpeti na najvišji prelaz v Centralnem masivu, na Pas de Peyrola (1589m). Še posebej peklenska sta bila zadnja dva kilometra vzpona, ko se je naklon gibal med 11 in 12 odstotki.