Sportklub proti Telekomu: Kje se bo gledala olimpijada

Te dni so iskani posamezniki ali lokacije, kjer imajo televizijski program Arena. Ta edina prenaša končnico NBA, v kateri bi lahko Goran Dragić in njegovi Miami Heats postali celo zmagovalci. Petdeset let po svetovnem prvenstvu v Ljubljani, ko so Američani prvič padli. Idilično.