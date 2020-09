Zgodovinska fronta: Gospodične Kravanja filmska kariera ni mikala

Najverjetneje je čaščenje ženske lepote staro kot človeštvo samo. Takšne in drugačne zapise o ženski lepoti je namreč mogoče najti že v najstarejših najdenih spisih, veliko besed so ji namenjali v stari Grčiji in Egiptu ter preostalih deželah nekdanjih tisočletij. Ženske so v vsej zgodovini vzgajali v duhu, da bi ugajale moškim, zato so še danes veliko bolj obremenjene s svojim videzom kot moški. Skozi zgodovino se je spreminjala tudi podoba idealne ženske postave – od »baročno« zaobljene do skorajda koščene. In ko so lastniki kapitala v zadnjem stoletju prejšnjega tisočletja spoznali, da jim ugotavljanje, katera najlepša na obli je tej, lahko prinese tudi zajetno mošnjo cvenka, so začeli prirejati lepotna tekmovanja. Zapisano je, da so prvo miss Evrope izbirali leta 1927 v Berlinu, leta 1951 pa je Britanec Eric Morley »izumil« še tekmovanje za miss sveta, ki poteka še danes. Zanimivo je, da so v naših časnikih v dvajsetih letih prejšnjega stoletja besedo miss prevajali in tako na primer poročali o izborih za naziv »Gospodična Amerike«. Prvo uradno tekmovanje za miss Jugoslavije so leta 1926 priredili v novem zagrebškem Hotelu Esplanade, zmagovalka, Hrvatica Štefica Vidačić, pa je naslednje leto postala prva miss Evrope. Takrat so si vse tekmovalke obetale dobiti filmske vloge pri slavnih producentih, vendar je zares uspelo le Slovenki Idi Kravanja s poznejšim »filmskim« imenom Ita Rina. Na finalno tekmovanje v Zagrebu se je skozi predtekmovanje sicer uvrstila, vendar v finalu ni nastopila. Toda opažena je bila in to je določilo njeno prihodnjo kariero.