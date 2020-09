Videoteke: Pauk, poslednji skavt

»Nobene ni več? Kako to? Ali vsi presnemavajo filme s spleta? Pri vas to ni prepovedano?« je nemalo presenečen po telefonu začel spraševati Marko Jantul, preden sva se srečala v njegovi videoteki Pauk. Presenečenje z njegove strani ne bi smelo biti tako veliko. Konec koncev je videoteka Pauk zadnja videoteka v Zagrebu, ki pa, tokrat smo presenečeni mi, ne vegetira. Daleč od tega. Majhen prostor, le skok od tramvajske postaje, ni samo poln DVD-jev, ampak vanj redno kapljajo tudi stranke. Člani. Teh je v računalniku danes 23.000, a je to številka iz zlatih časov videoteke. Danes je takšnih, ki redno plačujejo članarino in si izposojajo filme, med 1000 in 2000. Članarina sicer ni faktor, ki bi odganjal. Dvajset kun ali manj kot tri evre letno, izposoja filmov pa deset ali 12 kun za starejše filme in 15 za nove. Hite.