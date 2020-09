Cerkev in korona: Je avtonomija verskih skupnosti nad javnim zdravjem?

Že od marca naprej se ubadamo z morečo epidemijo nalezljive bolezni covida-19 in s skoraj nič manj morečimi posledicami ukrepov države zoper njeno širjenje, ki razmeroma močno posegajo v naše pravice in temeljne svoboščine (omejitve gibanja, zapiranje gospodarskih dejavnosti in javnih služb, obvezne maske, izolacije in karantene itd.).