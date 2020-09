Po volitvah v Črni gori: Resetiranje zasebne države ali ruska gubernija?

Na pravkar končanih volitvah v Črni gori je največ glasov osvojila vladajoča Demokratska stranka socialistov, ki jo vodi Milo Đukanović, človek z najbrž najdaljšim vladarskim stažem v Evropi, čigar zasluge za samostojnost Črne gore in njen vstop v Nato so neizpodbitne. Po drugi strani je ustvaril skorumpirano, klientelistično in v veliki meri mafijsko državo, ki očitno ne more naprej s takšnimi značilnostmi.