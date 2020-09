Ustreljen v svojem stanovanju

Šestega septembra 2018 popoldne je Amber Guyger, policistka iz Dallasa, prišla v blok, v katerem je stanovala, bila je še v uniformi in nosila je orožje. Vstopila je v stanovanje 26-letnega Bothama Jeana in izstrelila dva strela. Temnopolti računovodja pri podjetju Pricewaterhouse, ki je končal študij na zasebni Univerzi Harding v Arkansasu in sanjal, da se bo nekoč vrnil domov na karibski otok St. Lucia ter postal premier, je tedaj sedel pred televizorjem s skledo sladoleda, bil je neoborožen. Še danes se ne ve, ali ni pravilno delovala ključavnica v vratih stanovanja, ali pa je Guygerjeva lahko vstopila v tuje stanovanje s svojim ključem. Kakorkoli že, bivša policistka se je pred sodiščem zagovarjala, da je bila prepričana, da je vstopila v svoje stanovanje ter da je Botham Jean vlomilec, ki jo hoče oropati. Stanovanje Guygerjeve je namreč natanko pod stanovanjem umorjenega nadstropje nižje. Nekdanjo policistko, ki se je le nekaj dni pred tem, ko je ustrelila Jeana, norčevala iz umora Martina Luthra Kinga in se sama imenovala za rasistko, so kolegi aretirali šele tri dni po storjenem zločinu, po tem, ko so v mestu že izbruhnili protesti in nemiri. Čeprav je bila sprva osumljena le uboja, je kasneje tožilstvo vložilo obtožnico, ki je Guygerjevi očitala umor, sodišče pa jo je lani jeseni obsodilo na deset let zapora. Ob drugi obletnici umora Bothama Jeana so člani predstavniškega doma v Teksasu predstavili spremembe zakonodaje, ki bi s pomočjo kamer na telesih policistov omogočile boljši nadzor nad njihovim ravnanjem, hkrati pa naj bi spremenili tudi zakone, povezane s tako imenovano castle doktrino, ki le še prebivalcem Teksasa dovoljujejo, da se »na svojem« (v hiši, avtomobilu, pisarni) proti vsiljivcem lahko branijo s silo, četudi ta povzroči smrt domnevnega vsiljivca.