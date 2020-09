»Jasno je, da vsakdo mora spoštovati, kar se je dogovoril. Sporazume je treba spoštovati,« je poudaril nemški finančni minister Olaf Scholz, gostitelj neformalnega zasedanja finančnih ministrov EU, ki danes in v soboto poteka v Berlinu.

Irski finančni minister Paschal Donohoe, novi vodja evroskupine, je opozoril, da je spoštovanje sporazumov osnovni pogoj za kakršen koli trgovinski dogovor EU in Združenega kraljestva. Avstrijski finančni minister Gernot Blümel pa je dejal, da ga pogajanja o brexitu spominjajo na film Neskončen dan (Groundhog Day). Menil je tudi, da se bo na neki točki britanska stran morala vprašati, kako resno jemlje vse skupaj.

Svarila finančnih ministrov se tako pridružujejo vrsti opozoril iz EU in širše v odziv na napovedi britanske vlade, da ne bo spoštovala delov ločitvenega sporazuma, ki sta ga strani po velikih težavah potrdili januarja letos.

London namreč načrtuje zakon o notranjem trgu, ki bi, če bi bil sprejet v sedanji obliki, kršil ločitveni sporazum, konkretno dele protokola o Severni Irski, ki ureja občutljivo vprašanje meje na irskem otoku.

Ti načrti so močno ogrozili že tako zahtevne pogovore o odnosih EU in Združenega kraljestva po brexitu, ki se bo dejansko zgodil konec leta. Ta pogajanja doslej niso prinesla bistvenega napredka.

EU poziva London k umiku spornih določil najpozneje do konca meseca in opozarja, da je britanska vlada z vložitvijo predloga zakona o notranjem trgu "resno škodovala zaupanju med EU in Združenim kraljestvom".

Britanska stran očitke zavrača z argumenti, da je načrtovani zakon ključen za zagotovitev nemotenega dostopa blaga iz Severne Irske v druge dele Združenega kraljestva ter da je parlament suveren in lahko sprejema zakonodajo, ki je v nasprotju z britanskimi pogodbenimi obveznostmi.