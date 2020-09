Gozdni požari v severni Kaliforniji so se pričeli avgusta, prve pa so zanetili udarci strel. Od tedaj se gasilci borijo z ognjenimi zublji, letošnja sezona požarov pa je že ta hip povzročila rekordno škodo. Največji od avgustovskih požarov je doslej zajel že območje 190 tisoč hektarjev in velja za najobsežnejši posamezni požar v zgodovini zvezne države, skupno pa so gozdni požari v Kaliforniji letos opustošili že prav tako rekordnih 1,25 milijona hektarjev. Kalifornijske gasilce ob tem močno skrbi dejstvo, da je pred njimi še več mesecev sezone požarov. Končni obseg pustošenja bi bil lahko zato znatno večji od dosedanjega rekorda.

K širjenju požarov so močno prispevali vetrovni pogoji, ter še posebej nenavadno dolgo obdobje suhega vremena in visokih temperatur, ki so bile zadnje dni prav tako rekordne. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je zaradi tega za obseg naravne katastrofe okrivil tudi podnebne spremembe. »Dobesedno nimam več potrpežljivosti za zanikovalce podnebnih sprememb,« je bil v torek kritičen guverner. »Morda v njih ne verjamete, vaše lastne oči in vaše lastne izkušnje pa pripovedujejo drugo zgodbo.«

Several new fire in California today. The #CreekFire in Fresno County. #ValleyFire in San Diego County. #ElDoradoFire in San Bernardino County. Lots of smoke seen on satellite. pic.twitter.com/fnHu0ZgbvK — Drew Tuma (@DrewTumaABC7) September 6, 2020

Zaradi požarov je ameriška vladna agencija za gozdove že na začetku tedna sprejela prelomno odločitev ter zaprla osem državnih gozdov na jugu Kalifornije, od tedaj pa so zaradi varovanja varnosti prebivalstva zaprli še preostanek od skupno 18 državnih gozdov po vsej zvezni državi. V požarih je od avgusta v Kaliforniji umrlo že najmanj 12 oseb, pogorelo je prek 3600 zgradb, evakuirati pa je bilo treba območja ob obali, v vinorodni deželi severno od San Francisca in vzdolž gorovja Sierra Nevada. Kanček dobrih novic prinaša vremenska napoved za prihodnje dni, ko naj bi se umiril veter, širjenje požarov pa bi se posledično moralo upočasniti.

V Oregonu evakuirali pol milijona ljudi S strašnimi požari se borijo tudi v zvezni državi Oregon, severno od Kalifornije. V četrtek so tamkajšnje oblasti razglasile evakuacijo več kot pol milijona ljudi oziroma prek deset odstotkov celotnega prebivalstva zvezne države. V tej zvezni državi so zaradi požarov doslej umrle vsaj tri osebe, ogenj pa je uničil tudi vsaj pet mest. Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek odobril razglasitev izrednih razmer v Oregonu. Odločitev je razumljiva, saj je guvernerka Kate Brownisti dan sporočila, da je v okoli 30 požarih samo v zadnjih nekaj dneh v zvezni državi pogorelo več kot 364 tisoč hektarjev. To je več kot dvakrat večje območje kot ga požari v tej zvezni državi v povprečju prizadenejo v celem letu. Tudi v Oregonu so k širjenju požarov prispevali neugodno vroči in vetrovni vremenski pogoji, preiskovalci podtaknjenih požarov pa so pod drobnogled vzeli, kako je prišlo do izbruha v mestu Ashland, kjer je pogorelo več sto domov. Pred požari niso varni niti v zvezni državi Washington, ki na severu meji s Kanado. Tam je med begom družine pred ognjem umrl enoletni deček. V tej zvezni državi je pogorelo že več kot 242 tisoč hektarjev.