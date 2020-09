Po požaru, ki je uničil močno prenapolnjen migrantski center, na otoku vladajo kaotične razmere. Več kot 12.000 migrantov je že tretjo noč zapored preživelo na prostem. Med njimi so številne družine z otroki, veliko jih nima šotorov ali kakršnihkoli ležišč. Nekateri po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi znova netijo požare v delih centra, ki so prestali požar, in na okoliških poljih ter napadajo policijo.

Krepitev policijske prisotnosti je sicer usmerjena tudi v vse bolj vznemirjene in jezne prebivalce območja, ki na otoku nočejo več migrantov. »Vsi morajo proč. Nobenega centra več na Lezbosu,« je za grško televizijo dejal guverner severnoegejske regije Kostas Mucuris.

Domačine strah nenadzorovanega izbruha virusa Lokalne oblasti tako nasprotujejo načrtom za izgradnjo začasnih šotorišč. V bližini ostankov Morie pa so lokalni prebivalci postavili cestne prepreke, s katerimi želijo onemogočiti pripravo območja na postavitev novih šotorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Tega ne bomo dopustili, naj stane, kar hoče,« navedbe prebivalcev navaja dpa. Strah med njimi vlada tudi, ker je bilo najmanj 35 migrantov pozitivnih na testiranju za novi koronavirus in se domačini bojijo nenadzorovanega izbruha virusa. Oblasti so danes kljub temu začele postavljati začasno šotorišče, v katerem naj bi namestili velik del migrantov, ki so ostali brez strehe nad glavo. Po informacijah dpa naj bi stalo na območju strelišča grške vojske, ki leži le nekaj kilometrov severno od Mitilene. Večina prebivalcev otoka je sicer tudi nezadovoljna in razočarana nad EU, češ da nihče ne bi mogel prenesti tega, da tako veliko migrantov tako dolgo živi na enem otoku, navaja dpa. Nemška kanclerka Angela Merkel je sicer v četrtek sporočila, da nameravata Nemčija in Francija sprejeti mladoletne migrante iz Morie. Izrazila je upanje, da se bodo francosko-nemški pobudi pridružile tudi druge članice Evropske unije, češ da mora EU v migracijski politiki »sprejeti več deljene odgovornosti«.