»Neusmiljeni, naraščajoči in neutemeljeni napadi ameriške vlade na nas ogrožajo naše načrte evropskih naložb, izključno zaradi ekonomike našega položaja«“ je zapisal glavni predstavnik Huawei pri institucijah EU Abraham Liu. Spomnimo, da ima Huawei v načrtu gradnjo proizvodnje v Franciji, kjer bi ustvarili 500 delovnih mest.

Ameriška administracija si močno prizadeva Huawei izključiti iz tekme za 5G. Očitali so mu, da Peking s pomočjo Huaweijeve opreme vohuni za drugimi državami, kitajski velikan pa da krade intelektualno lastnino. Vse očitke Huawei vztrajno zavrača. ZDA pa so uvedle tudi dodatne omejitve za poslovanje ameriških družb s Huaweiem in tudi nekaterimi drugimi kitajskimi tehnološkimi podjetji. Kot trdi Liu, ZDA do danes še niso predložile nobenih dokazov v podporo svojim obtožbam. Izpostavlja tudi, da so ZDA takšen protekcionizem, pod krinko nacionalne varnosti, uporabljale že prej. Kot primera navaja dvig carin v aluminijskem in jeklarskem sektorju in podobne grožnje evropskemu avtomobilskemu sektorju. Dodaja še, da v svoji 20-letni prisotnosti v Evropi Huawei ni imeli enega večjega incidenta, povezanega z varnostjo, in da v družbi vodijo razvoj najvišjih varnostnih standardov.

Čeprav ZDA zatrjujejo, da Huawei ogroža njihovo nacionalno varnost, pa Lui opozarja, da kitajsko podjetje v ZDA nima večjih poslov, niti ne zagotavlja opreme njihovim operaterjem. „«Naši mobilni telefoni delujejo na ameriški programski opremi in jih poganjajo ameriški računalniški čipi. Zakaj naj bi bila torej naša prisotnost v Evropi grožnja nacionalne varnosti za ZDA?« se sprašuje Liu in poudarja, da je Huawei najbolj preizkušeno podjetje na svetu. »Nekateri verjamejo ali celo upajo, da bodo naše težave z ZDA koristile evropskim industrijskim prvakom in Evropi pomagale doseči strateško avtonomijo. Trdno sem prepričan, da je ravno nasprotno. Dejansko smo eden izmed evropskih prvakov, nenazadnje tudi pri ustvarjanju delovnih mest, davčnih obveznostih in že 20 let zavezani evropskemu tehnološkemu in družbenemu napredku,« piše kitajski predstavnik. Huawei namreč v Evropi zaposluje 14.000 ljudi, prispeva 16 milijard evrov k letnemu BDP EU in plača 1,6 milijarde evrov neposrednih davkov.