Mitja Viler je povedal, da je ob prihodu argentinsko-italijanskega trenerja Maura Camoranesija sicer prišlo do rahle jezikovne bariere, ampak če je nogometašu cilj, da čim bolje razume trenerja, se mora truditi pri vajah. Po treh minutah vsak razume, kakšno vajo delajo, ni to neka umetnost in če kdo ne bi razumel, bi mu trener v nekem jeziku že razložil. ik