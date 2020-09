Med finalisti izbora so bili še Cleangrad iz Ljutomera, proizvajalec čistih prostorov in opreme zanje, ljubljanska Hyla, ki izdeluje sesalnike z vodnim filtrom za čiščenje zraka in prostorov, Mebor iz Železnikov, ki je poznan po strojih za primarni razrez lesa in je bil razglašen za zlato gazelo 2018, in TKK iz Srpenice, proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo.

»Pomembno je zavedanje, da je druga polovica posla narejena na trgu. In Dewesoft je uspešen tudi zaradi svoje močne globalne prodajne mreže, ki sedaj deluje že na vseh celinah. Nedavno smo namreč prodajnega zastopnika dobili tudi v JAR. Investicija v odprtje novega trga znaša vsaj toliko kot razvoj novega izdelka. Nagrada Izvoznik leta nam potrjuje, da delamo prav. In še naprej se bomo trudili, da bomo svoj tržni delež povečevali,« je med drugim dejal Andrej Orožen, izvršni direktor Dewesofta, ki decembra zaokroža 20-letnico delovanja.

Na trg z novimi izdelki

Podjetje zadnjih deset let pospešeno vlaga v prodajno mrežo in razvoj novih izdelkov. »Ponujamo nekaj, kar nimajo niti največji tekmeci, saj noben drug merilni instrument na svetu ne zmore hkrati pomeriti toliko različnih fizikalnih in električnih parametrov kot naš. Letos imamo še dve novi družini izdelkov: IOLite in SIRIUS XHS,« poudarja Orožen. Sirus XHS zmore pomeriti 15 milijonov vzorcev v eni sami sekundi. »To je pomembno denimo, ko je treba dobro razumeti vse fizikalne in druge pojave, da bi lahko izboljšali izdelke. Z merilniki IOLite stopamo na trg izdelkov, ki poleg meritev ponujajo še regulacijo in krmiljenje,« je pojasnil Orožen. »Odlični smo, ker ponujamo nekaj, česar nimajo niti največji tekmeci. Noben drug merilni instrument na svetu ne zmore hkrati pomeriti toliko različnih fizikalnih in električnih parametrov kot naš,« je poudaril Orožen in izpostavil, da je za trdnost podjetja in rast Dewesofta zaslužen dr. Jure Knez, vizionar podjetja, ki vedno pravilno napove, v katero smer naj gre podjetje.

»Res je čudež, da prodajamo tako imenitnim strankam, najboljšim laboratorijem po vsem svetu. Res smo ponosni, da lahko sodelujemo z najboljšimi svetovnimi inženirji in ti z našo pomočjo razvijajo nove tehnologije in izdelke, ki pomagajo izboljšati svet. Za primer lahko dam avtonomno vožnjo avtomobilov, ki bo zmanjšala število nesreč, ali nove projekte osvajanja vesolja,« je v enem od nedavnih pogovorov poudaril dr. Jure Knez, predsednik uprave Dewesofta in glavni tehnični direktor.