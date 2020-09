Odločilno vlogo sta odigrala prva zvezdnika ekipe Anthony Davis in LeBron James. Prvi je zbral 29 točk, 12 skokov, pet podaj in dve blokadi, James pa je za las zgrešil trojnega dvojčka - 16 točk, 15 skokov, devet podaj, dve ukradeni žogi.

Poleg njiju so imeli dvojne številke še štirje igralci, med njimi rezervista Alex Caruso in Rajon Rondo. Caruso je zbral 10 točk, kar je njegov rekord v končnicah, Rondo pa je dosegel enajst točk, 10 skokov in osem podaj.

Pri Houstonu, ki je skok izgubil kar s 26:52, je izstopal le Russell Westbrook s petindvajsetimi točkami. Štiri manj je dosegel prvi zvezdnik ekipe James Harden, šest manj pa Eric Gordon.

Lakers so imeli v zadnji četrtini že 23 točk prednosti, Houston pa se je po delnem izidu 18:2 približal na 103:96. Vse dvome sta rešila James s košem za 105:96 ter Caruso s trojko dobre pol minute pred koncem.

James še ni izgubil serije, če je vodil s 3:1. Tako je bilo to v Miamiju in Clevelandu. Skupno je vseh trinajst dvobojev, ki so bili 3:1, srečno pripeljal do cilja. Če je njegova ekipa dobila četrto tekmo, je v šestintridesetih primerih od šestinštiridesetih končal serijo na naslednji tekmi.

Rockets so bili 2015 v zaostanku 1:3 proti Los Angeles Clippers, a so na koncu dobili serijo s 4:3.

Danes sta na sporedu dve tekmi. Najprej se bosta pomerila Denver Nuggets in LA Clippers (slednji vodijo s 3:1), nato pa sledi še odločilna sedma tekma med Boston Celtics in Toronto Raptors, katere zmagovalec se bo v finalu vzhoda pomeril z Miami Heat.