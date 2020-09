Zagorele so gume in kosovni material, nad prizoriščem pa se je valil gost dim, ki se je razširil nad vso Ljubljano, zato gasilci pozivajo okoliške prebivalce, da zaprejo okna in se po nepotrebnem ne izpostavljajo vdihavanju dima.

Gasilska intervencija je bila zaključena ob 5:40 uri zjutraj, sodelovalo pa je prek 110 gasilcev Gasilske brigade Ljubljana in sedmih prostovoljnih gasilskih društev s pomočjo 27 vozil.

Dim se je v času intervencije gibal predvsem severovzhodno od mesta požara, aktivirala se je tudi enota ELME – ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki izvaja nadzor ozračja.

Po podatkih Ekološkega laboratorija z mobilno enoto, ki izvaja meritve onesnaženja zraka na širšem področju kraja dogodka, naj bi se dim nad Ljubljano zadrževal predvidoma danes do 12. ure. Ljubljančanom sporočajo, naj zjutraj ne zračijo stanovanj in naj ob izhodu na prosto uporabijo osebna zaščitna sredstva za zaščito dihal (maske). Gasilci so obveščanje bližnjih stanovalcev izvajali prek ozvočenja gasilskega vozila.