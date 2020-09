Krimovke bodo že 26. sezono igrale med elito, kar je največ med vsemi klubi v Evropi. Tako kot v ligi prvakov, je evropska zveza EHF tudi pri ženskah uveljavila nov tekmovalni sistem z dvema skupinama s po osmimi klubi. Po dve najboljši ekipi iz vsake skupine se bosta uvrstili neposredno v četrtfinale, kamor bodo po medsebojnih dvobojih klubov od tretjega do šestega mesta (A3–B6, A4–B5, A5–B4 in A6–B3) napredovale še štiri, zmagovalci četrtfinalnih dvobojev pa se bodo uvrstili na sklepni turnir najboljše četverice 29. in 30. maja 2021 v Budimpešti.

V sezono ob 20. obletnici prvega naslova prvakinj Evrope krimovke vstopajo v precej spremenjeni igralski zasedbi. V klubu ni več številnih nosilk igre, predvsem Slovenk (Alja Koren Varagić, Polona Barič, Nina Zulić, Tamara Mavsar, Mariana Rebičova, Julija Snopova, Antonija Mamić), prav toliko pa je tudi novink: Slovenka Maja Svetik, Brazilka Samara da Silva Vieira, Francozinja Ocean Sercien-Ugolin, Črnogorka Branka Konatar, Hrvatici Matea Pletikosić in Anna Dobrić ter Srbkinja Jovana Risović. Povprečna starost mlade in hitre, vendar dokaj neizkušene ekipe, katere nova kapetanka je Nina Žabjek, je okoli 23 let.

Trener Bregar z novo pomočnico

Slovenske prvakinje so priprave na novo sezono začele 13. julija, a zaradi koronavirusa niso odigrale niti ene resne tekme, le z moškimi kadetskimi ekipami. Trener Uroš Bregar (njegova nova pomočnica je nekdanja igralka Nataša Derepasko) pred jutrišnjo evropsko premiero (prenos na Arena Sport 1) pravi: »Za nami je specifično pripravljalno obdobje, v katerem so vse dogovorjene tekme in turnirji padli v vodo. V klub smo pripeljali igralke, ki smo jih želeli, seveda pa potrebujejo čas, da se uigrajo. A verjamem v delo in sedanji igralski kader. Tisti iz minule sezone je bil bolj 'v sistemu', sedanja zasedba pa je perspektivnejša. Če bi lahko zadržali kakšno slovensko igralko in jih okrepili s temi, ki so zdaj prišle v klub, bi imeli odlično ekipo. Kot trener si seveda želim čim manj igralskih migracij, kajti s konstantnostjo v igralskem kadru pride tudi konstantnost rezultatov.« Na vprašanje o ciljih v ligi prvakinj Bregar odgovarja: »Mogoče bo za nas letošnja sezona zaradi novega tekmovalnega sistema težja kot minula, a cilj je četrtfinale.«

V klubu so pred sezono poskrbeli za kopico novosti, najbolj pa izstopajo igranje evropskih tekem v Stožicah namesto na Kodeljevem, prenovljena klubska spletna stran z osveženo vizualno podobo (poudarjeni sta ključni barvi kluba, modra in rožnata), prenovljene garderobe v Stožicah (personalizirane po vzoru velikih evropskih nogometnih klubov) in nov enotni ključnik za socialna omrežja (KrimovaDruzina). A slaba novica je, da bo že prva evropska tekma proti Kristiansandu – in verjetno tudi vse naslednje – minila brez gledalcev. Klub je na NIJZ trikrat naslovil prošnjo za dovoljenje za 500 ljudi (400 gledalcev in 100 članov ekip) v dvorani s kapaciteto 12.480 sedežev, a je trikrat dobil negativni odgovor.