Dvaindvajsetletni Švicar Marc Hirschi je v tretjem poskusu vendarle prišel do etapne zmage na letošnji dirki Tour de France in s tem tudi do uspeha kariere. V drugi etapi je zaostal le za zmagovalcem Julianom Alaphilippom. V deveti je bil v samostojnem begu več kot sto kilometrov, a ga je tik pred ciljem ujela četverica. V sprintu za zmago sta ga prehitela slovenska asa Tadej Pogačar, ki je tako dosegel prvo zmago na Touru, in Primož Roglič, ki je kot prvi Slovenec oblekel rumeno majico. Zmaga Hirschija je zaslužena, saj je ob debiju na tritedenskih dirkah med najaktivnejšimi kolesarji. V najdaljši etapi na letošnji dirki je tekmecem pobegnil 30 kilometrov pred ciljem, navil ritem in v solo vožnji letel po cesti in v cilj zapeljal s 47 sekundami prednosti pred zasledovalci. Švici je tako privozil zmago na Touru po osmih letih. Fabian Cancellara, someščan iz Berna, ki je tudi njegov menedžer in svetovalec, je zmagal leta 2012 v prologu francoske pentlje.

Skoraj je ostal brez besed

»Neverjetno. Dvakrat sem bil zelo blizu zmagi. Tokratna zmaga je zelo sladka, saj je največja v moji karieri. Težko najdem besede, da bi vse skupaj lahko opisal. V glavi sem imel sliko izpred nekaj dni, ko so me na koncu ujeli, zato po napadu nisem bil prepričan, da mi bo uspelo. Da bi lahko zmagal, sem začutil tri kilometre pred ciljem, a sem se ves čas bal, da bi me zasledovalci ujeli, zato sem vozil na vso moč do 200 metrov pred ciljem. Zavedam se svojih odlik. Z uspehi mi raste samozavest,« je po veličastni zmagi povedal bojeviti Marc Hirschi, ki je svojo nadarjenost potrdil že leta 2018, ko je postal svetovni in evropski prvak v kategoriji do 23 let. Njegova včerajšnja zmaga je kombinacija izjemnega poguma, telesne moči, volje in koncentracije ter popolne pomoči ekipe Sunweb.

Etapa je bil hitra, a manj bojevita od pričakovanj, predvsem pa s precej manj pobegi, kot so glede na razgibanost trase pred začetkom napovedovali strokovnjaki. Oblikovala se je skupina zgolj šestih ubežnikov (imeli so največ tri minute prednosti), ko pa se je hotel med njih preseliti slovaški specialist za sprint Peter Sagan, mu je to konkurenca preprečila. Ko so ubežnike ujeli, so se množični napadi začeli vrstiti 40 kilometrov pred ciljem, a za najboljše v skupnem seštevku ni bilo veliko stresa, saj so bili najbojevitejši tisti, ki imajo že velik zaostanek v skupnem seštevku.