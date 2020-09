O projektu gazela

Gazela je najstarejši, največji in v svojem jedru trajnostno zasnovan projekt promocije rasti. Takih je tudi 19 zlatih gazel – hitro rastočih podjetij, ki so brezčasni svetilniki optimizma. Letos Gazela obeležuje 20 let obstoja. Ambicija spodbujanja rasti za prihodnja desetletja zato ostaja, ne glede na številne spremembe, ki smo jim priča. Dolenjsko-posavska regija je v nacionalni izbor Gazela, izbor najboljših hitro rastočih podjetij, v dveh desetletjih prispevala dve zlati gazeli. To sta podjetje Keko Varicon, ki je zlata gazela postal leta 2004, ter KRKA, d. d., Novo mesto, ki je to prestižno priznanje prejela leta 2010. Med srebrnimi slovenskimi gazelami so bile iz dolenjsko-posavske regije kar štiri in prav toliko med bronastimi gazelami, pri čemer je podjetje REM osvojilo obe.

Projekt najboljših med najhitreje rastočimi in bonitetno odličnimi slovenskimi podjetji je letos pripravljen v obliki 6 regionalnih in 2 nacionalnih dogodkov kot priklon in poklon vsem podjetjem, ki so se v 20 letih uvrstila med trajnostno najhitrejše.