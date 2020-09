Potniki do peronov po nadhodu

Ključna sprememba na novi ljubljanski železniški postaji bo, da se potniki do peronov ne bodo več sprehajali pod tiri, temveč nad njimi. Obstoječi podhod bodo tako lahko namenili kolesarski povezavi med centrom in Bežigradom. Nova tirna infrastruktura bo skrajšala potovalne čase in omogočila taktni vozni red.