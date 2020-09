Boj za rusko teniško prevlado na OP ZDA v New Yorku med Daniilom Medvedjevom in Andrejem Rubljovom je upravičil pričakovanja. Lanski finalist Medvedjev je upravičil vlogo favorita in se po zmagi s 7:6 (6), 6:3, 7:6 (5) uvrstil v polfinale. Vprašanje je, kako bi se dvoboj prijateljev in tekmecev od otroških let obrnil, če bi Rubljov v prvem nizu v podaljšani igri izkoristil prednost s 5:1 in s 6:3.

Daniil Medvedjev je imel po »avtocesti« v New Yorku v prvih štirih krogih prvi večji preizkus. Dvoboj je potekal izjemno hitro, saj sta tekmeca odlično servirala, v celotnem dvoboju pa je imel le Medvedjev eno priložnost za odvzem začetnega udarca. Servis Medvedjeva je skozi celoten turnir izvrsten, saj je v petih dvobojih ponudil tekmecem le devet priložnosti za »break«, izgubil pa je tri začetne udarce. »Skoraj leto dni je minilo, odkar sem se nazadnje tako čustveno veselil zmage,« je priznal sicer značajsko hladni Daniil Medvedjev. »To je bil pravi taktičen boj. Andrej je igral izvrstno, poleg tega sva prijatelja in tekmeca od otroških dni. Zavedal sem se nevarnosti. Dvoboj sem obrnil v svoj prid z odlično igro,« se je veselil 24-letni Rus.

Polfinalna poslastica Thiem – Medvedjev Dominic Thiem je v četrtfinalu znova navdušil. Avstrijec je v dobrih dveh urah s 6:1, 6:2, 6:4 nadigral ta čas najboljšega Avstralca Alexa de Minaurja. »V osmini finala sem proti Felixu Augier-Aliassimeju ves prvi niz iskal svojo igro, tokrat pa sem bil uglašen od začetka dvoboja. Počutil sem se odlično, ves čas pritiskal na Alexa ter zasluženo zmagal,« je po prvi uvrstitvi v polfinale OP ZDA povedal Dominic Thiem. »Malce mi gre že na živce, da novinarji ves čas poudarjate, da v konkurenci ni Rafaela Nadala, Rogerja Federerja in Novaka Đokovića. Smo pa štirje drugi igralci, ki si po mojem mnenju vsi zaslužimo osvojiti svoj prvi največji turnir,« odgovarja Thiem. Dvoboj Thiema in Medvedjeva bo nova teniška klasika, saj se bosta pomerila igralca, ki sta doslej v New Yorku pokazala največ. Stavnice v vlogo favorita postavljajo Medvedjeva. Thiem v medsebojnih dvobojih vodi z 2:1, a je zadnjega na trdi podlagi lani v četrtfinalu Canadian Mastersa gladko s 6:3, 6:1 dobil Medvedjev.

Zverev favorit polfinala Če je bila uvrstitev v polfinale Alexandra Zvereva vsaj na papirju pričakovana, je toliko bolj presenetljiv preboj med najboljšo četverico Pabla Carrena Buste. Njegovo mesto v polfinalu je bilo namreč rezervirano za Novaka Đokovića. A je bil prav Pablo Carreno Busta tisti igralec, ki je z odlično igro pripravil Srba, da je storil napako in bil zaradi nje diskvalificiran. Čeprav je bil Španec polfinalist v New Yorku že pred tremi leti, je bržčas svojo najboljšo igro na OP ZDA pokazal v četrtfinalu, kjer je po več kot štirih urah ugnal Kanadčana Denisa Šapovalova. Favorit pred današnjim dvobojem je Alexander Zverev. Nemec je v svoji karieri že pred tremi leti osvojil dva turnirja serije masters, bil pa je tudi že zmagovalec sklepnega turnirja najboljše četverice. Potem ko je dolgo časa veljal za igralca, ki na največjih turnirjih ne pokaže svojega talenta, je v zadnjem letu obrnil krivuljo navzgor. Januarja letos se je v Melbournu prvič uvrstil v polfinale turnirja za grand slam, rezultat je ponovil v New Yorku. »Na vsakem turnirju največje četverice se počutim bolje. Izkušnje naredijo svoje, poleg tega pa vem, kaj moram storiti za zmago,« je optimističen Alexander Zverev.

New York v številkah Ženske, četrtfinale: S. Williams (ZDA, 3) – Pironkova (Bol) 4:6, 6:3, 6:2, Azarenka (Blr) – Mertens (Bel, 16) 6:1, 6:0, polfinalna para: Brady (ZDA, 28) – Usaka (Jap, 4) – S. Williams – Azarenka. Moški, četrtfinale: Medvedjev (Rus, 3) – Rubljev (Rus, 10) 7:6 (6), 6:3, 7:6 (5), Thiem (Avs, 2)– De Minaur (Avstral, 21) 6:1, 6:2, 6:4, polfinalna para: Carreno Busta (Špa, 20) – Zverev (Nem, 5), Medvedjev – Thiem.