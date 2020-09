Prejšnji teden so na zvezdniškem nebu, ki obdaja Slovenijo, najbolj blesteli mišičnati radijski in televizijski voditelj Marko Potrč in mikrobiolog, ekolog in politik Gorazd Pretnar, ki sta se prerekala o virusni nevarnosti in obveznem nošenju mask, ter poslanca v državnem zboru Franci Breznik iz SDS in Marko Bandelli iz nasprotnega političnega plemena – Stranke Alenke Bratušek, ki sta se v besedi in celo fotografijah »zgoraj brez« na družbenem medmrežju spopadla glede tega, kdo je večji alkoholik. Pravzaprav o tem, kdo je videti večji pijanec – tisti, ki ima nadpovprečno težo, kot jo ima Bandelli, ali tisti, ki je bolj shiran in suh, kot je Breznik. Na veliko žalost strokovne in laične javnosti do končne razrešitve problema ni prišlo ne v primeru Potrč – Pretnar ne Bandelli – Breznik. Izmed zvezd stalnic se je v javno debato, in še to le o maskah, vključila zgolj igralka in pevka Tanja Ribič ter javno podprla Potrča (ta opozarja na po njegovem mnenju pretirano paniko in strašenje prebivalstva z nevarnostjo novega koronavirusa), in sicer tako, da je po poročanju portala Žurnal24.si objavila videoposnetek, na katerem se je na letališču in letalu pojavila brez naobrazne maske. V bran svojega heretičnega protestnega antikoronaravnanja je pojasnila, da je varnostnikom razložila, da ji nošenje maske predstavlja stres, in da britanska vlada v tem primeru menda dovoljuje, da se v zaprtih prostorih gibaš brez maske. Posnela pa se je tudi na letalu in povedala, da zelo težko vdihuje svoji izdihani zrak, kadar je primorana nositi masko.

Pes Maria Galuniča se boji vode

Ob začetku šolskega leta se je raziskovalcem pri reviji Nova zdelo samoumevno, da svoje redne zvezdniške stranke, ki jih seveda vsi poznajo, povprašajo o tem, kateri učitelj ali učiteljica jim je ostal najbolj v spominu in zakaj. Glasbeniku in producentu Janiju Pavcu, nekdaj gonilni sili ansambla Atomik Harmonik, je bila na primer najbolj všeč učiteljica slovenščine v srednji šoli, ker je bila, kot ji je polaskal, tako lepo urejena mlada baročna ženska. In zategadelj, kot je še pripomnil, mu je na misel prihajalo vse kaj drugega kot pa učenje slovenščine. Lepa in vedno urejena je bila po pripovedovanju prav tako učiteljica drugega razreda osnovne šole pevke Irene Jalšovec, ki si za javnost sicer raje nadene umetniško ime Regina. »Kot punčka sem jo kar požirala z očmi. Kot da bi bila iz kakšnega filma,« je dahnila Irena in dodala, da je njena sanjska učiteljica učence, ko je bilo lepo vreme, peljala na travnik ali v park, kjer so imeli pouk namesto v razredu.

Pri konkurenci, pri reviji Zvezde Lady, pa so se lotili raziskovanja tega, kako dobro se je slovenski zvezdniški živelj pripravil na jesenske športnorekreacijske aktivnosti. Kot so ugotovili, se poslavljamo od poletnih športov, zato bo na neki način potrebna športna prekvalifikacija v jesenske aktivnosti. Ampak kakor za koga, seveda. Na primer za Manco Špik, pevko popularne glasbe, ki je povedala, da bolj kot na specifičen šport prisega na vsakodnevno jutranjo rutino telovadbe in joge, ne bo bistvene razlike med poletjem in jesenjo. Igralec Tadej Pišek pa je pojasnil, da se v zadnjem času posveča predvsem rekreaciji v naravi, sprehodom s psičko in potiskanju otroškega vozička. Tudi Miša Molk je po novem postala sprehajalka psov. V Slovenskih novicah so namreč povzeli njen javni razglas in pripisali, da je ljubiteljica rastlin, ki jih ima polno pisarno na Kolodvorski, te dni postala srečna skrbnica mladega psička. Po njihovem opažanju pa ni razigran le njen novi ljubljenček, temveč tudi ona. »Najprej se je pocrkljal, potem me je pa čisto poljubčkal,« je menda zapisala, zato ni nič čudnega, da so na koncu ugotovili, da ju čaka še veliko igrivih skupnih trenutkov.

V nasprotju z Mišo Molk pa je veliko iskrivih trenutkov s svojim najdražjim prijateljčkom že preživel njen televizijski kolega Mario Galunič, ki se je za revijo Stop Vklop razgovoril o značajskih in telesnih lastnostih svojega psa Rudija. »Moj kuža ima s poletjem resne težave. Je črn in sploh ne prenaša sonca in vročine,« je jel razlagati Mario in še navrgel, da je tudi glede vodnih virov Rudi precej mehkužne sorte, ker gre samo do roba vode in zmeraj pazi, da ne stopi vanjo. Še celo z dežjem ima težave. »Skače čez luže, kot da grizejo,« je še poudaril Mario in Rudija opravičil s tem, da je, ko je bil še majhen, nekoč skočil v Savo za pasjim prijateljem, potem pa so ga morali reševati iz reke.