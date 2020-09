Na mariborsko višje sodišče se je vrnil sodni spis o družinski tragediji, v kateri je Mariborčanka vzela življenje sestri dvojčici, z nožem pa je napadla in hudo poškodovala tudi mater. Mediha Hromadžić je bila marca letos ponovno obsojena na 20-letno zaporno kazen zaradi uboja in poskusa uboja. Enako kot v prvem prvostopenjskem sodnem krogu mariborskemu tožilstvu ni uspelo dokazati, da je 40-letna Hromadžićeva na grozovit način vzela življenje sestri dvojčici in poskusila umoriti mater.

Obtožba ne popušča. Višja tožilka Diana Šeruga Sagadin je na današnji pritožbeni seji nizala argumente, zakaj je izrečena nepravnomočna sodba napačna. Po njenem prepričanju je Hromadžićeva zagrešila umor in poskus umora. Dejanji naj bi storila na grozovit način. »Jakost njenega napada ne smemo presojati zgolj po črkah na papirju v sodnem spisu, temveč ga moramo okvalificirati tudi po človeški plati,« je prepričana.

48 vbodov

Obnovila je jutranje dogajanje 8. marca 2018 v stanovanjskem bloku na Pobrežju. Kako je Mediha z nožem napadla svojo sestro dvojčico Mersiho, ki se je po pomoč zatekla k sosedu. Ta je vstopil v stanovanje Hromadžićevih, iz njega rešil okrvavljeno mater dvojčic in hudo poškodovani oškodovanki pospremil po stopnicah. Mersiha se je zgrudila tik pred izhodom, v medetaži, kjer jo je dohitela sestra in jo zabodla še najmanj desetkrat, skupno kar 48-krat. Materi so morali zdravniki oskrbeti dvanajst vbodnih ran.

»Silovitost vbodov kaže na grozovitost dogajanja. Obtožena je stopnjevala izživljanje nad žrtvama, ki sta v boju za preživetje doživljali ekstremni strah, fizično in psihično trpljenje, nemoč. Z zabadanjem ni prenehala. Priče so dogajanje opisali kot prizor iz grozljivke,« je opomnila tožilka. Terjala je spremembo sodbe in izrek 30-letne zaporne kazni.

Zagovornik Franci Šošterič je prvostopenjsko sodbo kritiziral iz drugih razlogov. Prepoznava bistvene kršitve kazenskega postopka in zmotno presojo dejanskega stanja. Največ kritike je usmeril v izvedensko mnenje psihiatra Mladena Vrabiča. »Je nejasno in nepopolno, izvedenec si prihaja v nasprotje, sodišče se do tega ni opredelilo. Pa bi se moralo,« je vztrajal odvetnik.

Izpostavil je ugotovitev psihiatra, da je jutranji spor s sestro pri obtoženi povzročil tako močan afekt, da ji je zožil zavest. »Sodišče pa je pavšalno presodilo, da ni bila močno razdražena,« je razložil Šošterič. Sodni senat okrožnega sodišča pod predsedovanjem Simone Murko je ocenil, da je bila prištevnost Hromadžićeve bistveno zmanjšana. Zavest ji je zožila prehodna duševna motnja, ki jo je povzročila akutna reakcija na strah.