»Najtežji izziv digitalizacije je, kako ohraniti medčloveške odnose, da se ne odtujimo in nam ne postane vseeno, kdo je na drugi strani ekrana,« je na virtualnem MQ-treningu Združenja Manager iz svojih izkušenj iskreno povedal Aleksander Zalaznik, generalni direktor Danfoss Trate. V naše pogovore zadnjih nekaj tednov s prijatelji, znanci in poslovnimi partnerji se je vpletla zanimiva skupna rdeča nit, ki bi jo lahko povzeli takole: navadili smo se na sodelovanje prek zaslonov, a nekaj je zdaj drugače. Odnosi na daljavo niso enaki, kot so bili v času, ko smo pogosteje sedeli skupaj v pisarnah, se pozdravljali na hodnikih, se srečevali na kavi.

Zavzeti in ogreti za neformalno druženje

»Odnosi so drugačni, vendar vzpostavljamo tako imenovano novo normalnost in ves čas iščemo alternative, ki približno nadomestijo osebna srečanja,« pravi Tadej Pavlič iz Zemante. V najboljšem zaposlovalcu med srednje velikimi podjetji lanskega leta po izboru Zlata nit so kmalu po začetku dela od doma uvedli številna neformalna srečevanja sodelavcev, od videoklica za kavo ali kosilo do nadomestka za ekipni »klepet v kuhinji«. »Lahko rečem, da nam pristnega osebnega odnosa ne manjka,« je povedal Pavlič.

To potrjuje tudi Nina Janša Koželj iz Danfoss Trate. Avgustovska raziskava, ki so jo naredili med 255 sodelavci, kaže, da bi ti sicer radi ohranili možnost dela na daljavo, a tretjina kolegov opaža, da so se njihovi odnosi nekoliko razmejili. To rešujejo s stalno komunikacijo prek elektronske pošte, s skupinskimi zbori prek klicev Microsoft Teams in pogovori ob kavi z vodji. Virtualna druženja tako ohranjajo še naprej. Znotraj interne iniciative Future of work skupaj iščejo in dodajajo nova orodja in kanale, ki druženja sodelavcev še izboljšujejo in nadgrajujejo.