V zahodnem Posavskem hribovju vas pričakuje zelena pokrajina s sanjskimi razgledi in sukljajočih se oblačkov dima, ki zdaj modrikasti, zdaj beli prijetno ščemijo nosove številnih obiskovalcev. Pod temi oblački se v gozdu ali pa kar na domačijah bohotijo kupi drv. Nekateri goli, drugi pokriti s praprotjo ali travo, tretji osuti s črno prstjo. Okrog njih hitijo z delom družine, pohodniki, obiskovalci. Tako v oglarski deželi kuhajo svoje črno zlato – oglje.

Pohod po oglarski poti

Ponosni na svojo zgodovino, tradicijo domačini vsako leto maja pripravijo prireditev Pohod po oglarski poti, ki bi bil letos že tradicionalni 20., a je bil odpovedan. So pa zato uspeli v izredno kratkem času pridobiti dovoljenje, da to soboto, 12. septembra, pripravijo prireditev Jesenski pohod po oglarski poti. Ta poteka v objemu neokrnjene narave, po dvanajstih kilometrih razgibanega terena, mimo kop v različnih fazah. Pot je označena z obvestilnimi tablami. Mogoče se bo srečati in poklepetati z oglarji ter spoznati postopek oglarjenja v različnih fazah. Spoznali boste hudomušnost oglarjev in tesarjev, mojstri domačih obrti bodo prikazali tudi svoje spretnosti. Prijazne gospodinje bodo postregle z lokalnimi dobrotami, prav tako pa bo tudi na cilju poskrbljeno za jedačo in pijačo. Za vse ustrezne in potrebne varnostne ukrepe bo organizator poskrbel tudi na sami poti in na cilju. »Ker pri nas oglarstvo še živi in je naš način življenja, bi to radi ljudem povedali,« so nam sporočili v Dolah pri Litiji, kjer oglarstvo še živi. Pohodniki se boste ob 7. uri zjutraj zbrali in se po priporočilih organizatorja odpravili na dve uri dolg pohod. S prispevkom v višini 10 evrov boste prejeli majico pohoda, osvežilni napitek za na pot, zemljevid in pohodniški dnevnik za zbiranje žigov na poti. Organizator bo poskrbel še za kakšno dodatno presenečenje. vl