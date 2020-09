Etapa od Chauvignyja do Sarrana je bila najdaljša na letošnjem Touru. Edina, ki je merila več kot 200 kilometrov. Natančneje so kolesarji morali opraviti z 218 kilometri, ki so bili zelo razgibani, a vzponi v Centralnem masivu še niso bili prezahtevni. Šlo je za najkrajšo najdaljšo etapo v zgodovini dirke po Franciji. Na papirju je bila nekako idealna za uspešen beg, a je včerajšnji razplet dirke znova preprečil, da bi se dogajanje odvilo po pričakovanjih.

Borin račun brez krčmarja

Na začetku etape se je hitro izoblikovala skupina šestih močnih ubežnikov, a si nekako niso mogli privoziti velike prednosti. Ves čas se jim je želel pridružiti ranjeni lev včerajšnje etape Peter Sagan, ki si zelo želi etapne zmage in boja za zeleno majico. Saganu se nikakor ni uspelo prebiti v beg, saj so konkurenti za zeleno majico vse njegove napade odbili. Bora-Hansgrohe (ekipa Sagana), se je nato odločila diktirati močan tempo na čelu glavnine in ubežniki si nikakor niso mogli privoziti velike prednosti. Bora je kmalu dosegla svoj namen, saj je ubežnike ulovila dobrih 40 kilometrov pred ciljem, ob tem pa so iz glavnine odpadli Saganu največji konkurenti za zeleno majico. Razplet etape je najbolj odgovarja ekipi Primoža Rogliča Jumbo-Vismi, saj so nadziranje etape prepustili ekipi Bore, sami pa so lahko prihranili nekaj moči za prihodnje, bolj zahtevne etape. Prva sledi že jutri.

Takoj za tem, ko se je vse zdelo, da si bo »Peter The Great«, kakršen je eden izmed vzdevkov Sagana, zacelil rane in bo njegova ekipa etapo pripeljala do sprinta, so udarili naslednji kandidati, ki so si želeli današnje etape in razplet je dobil na dinamiki. Bora enostavno ni imela več moči odgovoriti na napade, ostale močne ekipe, ki imajo v svojih vrstah kandidate za visoka mesta v skupnem seštevku, z Jumbo-Vismo na čelu, pa niso bile zainteresirane za pokrivanje napadov.