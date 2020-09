Dodali so, da sta se policijski upravi Koper in Nova Gorica o obliki izvajanja patrulj načelno že dogovorili z italijanskimi organi in da je slovenska stran pripravljena na začetek izvajanja take oblike dela.

Na ministrstvu še poudarjajo, da več nadzora na meji med Slovenijo in Italijo pomeni učinkovitejše varovanje meje in da otežuje prehode nezakonitih migrantov. Sekundarne migracije iz Slovenije potekajo skoraj izključno v smeri Italije, zato je Slovenija po navedbah MNZ dolžna prispevati k preprečevanju nezakonitih odhodov iz Slovenije, mešane patrulje pa predstavljajo eno izmed možnih oblik sodelovanja.

Mešane patrulje so opredeljene in določene v vseh sporazumih o policijskem sodelovanju Slovenije s sosednjimi državami. Tudi priporočilo Evropske komisije iz leta 2017 poziva k skupnemu odzivu na čezmejne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti držav članic na območju brez nadzora na notranjih mejah.

Na ministrstvu so za STA še pojasnili, da ima Italija že ustaljeno prakso in dobre izkušnje z mešanimi patruljami z vsemi svojimi sosedami - Francijo, Švico in Avstrijo. Slovenija mešane patrulje kot stalno obliko dela trenutno izvaja samo s Hrvaško, s članicami schengna Avstrijo, Italijo in Madžarsko pa le izjemoma, kadar gre za kakšen varnostni pojav večjih, čezmejnih razsežnosti.

Mešano patruljiranje z Italijo se je začelo izvajati leta 2019, spomladi letos pa sta ga državi opustili zaradi pandemije covida-19. Zaradi povečanega števila nezakonitih prehodov slovensko-italijanske meje v poletnih mesecih sta se notranja ministra Aleš Hojs in Luciana Lamorgese junija dogovorila za obnovo mešanih patrulj.

Iz Italije v Slovenijo je po podatkih MNZ letos do 31. avgusta nedovoljeno vstopilo 281 oseb, Italija pa je Sloveniji na podlagi sporazuma o vračanju vrnila 682 oseb, ki so iz Slovenije nezakonito vstopile v Italijo.